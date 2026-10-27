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Новости России

Найден секретный таунхаус Константина Меладзе в Крыму — SHOT

Алексей Самохин
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Продюсер Константин Меладзе владеет трёхэтажным таунхаусом в Гурзуфе, который, по данным SHOT, приобрёл в 2015 году. Стоимость недвижимости площадью более 250 квадратных метров оценивается свыше 60 млн рублей. Как утверждает канал, этот дом остался последней российской недвижимостью продюсера после его отъезда из страны.

Коттедж находится в закрытом посёлке «Вилла Роз». На территории расположены 45 домов, безопасность обеспечивают круглосуточная охрана на трёх наблюдательных постах.

В трёхэтажном таунхаусе предусмотрены пять спален и столько же санузлов. В числе особенностей жилья SHOT называет просторную гостиную, большую ванную комнату и задний дворик.

На террасе оборудован бассейн длиной более семи метров. На крыше можно обустроить зону отдыха, мини-сад или спортивную площадку.

В цокольном этаже расположены собственная сауна, хаммам и комната отдыха. Дополнительным преимуществом дома считается вид на море.

По информации SHOT, аналогичные дома в «Вилле Роз» сдают посуточно примерно за 60 тысяч рублей. При этом сам Меладзе не спешит продавать свою недвижимость или сдавать её посторонним.

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