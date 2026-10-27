Председатель Кораблинского районного общества охотников Каширский погиб при ударе БПЛА

Клуб рязанских охотников сообщил о гибели председателя Кораблинского районного общества охотников и рыболовов Сергея Каширского. В сообщении отмечается, что мужчина погиб при ударе БПЛА.
Охотники рассказали, что Каширский в последнее время активно помогал участникам специальной военной операции, возил гуманитарные грузы в зону СВО.
«Удар беспилотником оказался слишком мощным — мы потеряли по-настоящему отважного человека», — говорится в сообщении.
Где именно погиб Каширский, не сообщается. В опубликованном видео показана полностью сгоревшая фура. Мужчина говорит, что Каширский ехал в ней с грузом, который он взял на новомичуринском хлебозаводе.
Официальная информация не поступала.