Сергей Каширский, фото: t.me/ohotnik62
Армия и СВО

Председатель Кораблинского районного общества охотников Каширский погиб при ударе БПЛА

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Клуб рязанских охотников сообщил о гибели председателя Кораблинского районного общества охотников и рыболовов Сергея Каширского. В сообщении отмечается, что мужчина погиб при ударе БПЛА. 

Охотники рассказали, что Каширский в последнее время активно помогал участникам специальной военной операции, возил гуманитарные грузы в зону СВО. 

«Удар беспилотником оказался слишком мощным — мы потеряли по-настоящему отважного человека», — говорится в сообщении. 

Где именно погиб Каширский, не сообщается. В опубликованном видео показана полностью сгоревшая фура. Мужчина говорит, что Каширский ехал в ней с грузом, который он взял на новомичуринском хлебозаводе. 

Официальная информация не поступала. 

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Минцифры предупредило об ограничениях мобильного интернета в Москве
Следующая статья
В Елатьме простятся с погибшим на СВО Варданом Карапетяном
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Стали известны новые детали смерти Миши Маваши

Выстрел, из-за которого мог погибнуть рэпер и общественный деятель...
Интересное

Афонские старцы предсказали России сотни лет покоя и «радость через ад»

Аристоклий, Стефан и Паисий в один голос говорили о страшных событиях и грядущем покое. Сегодня мы наблюдаем, как их пророчества сбываются.
Происшествия

Опубликовано видео смертельного ДТП с тремя погибшими женщинами в Рязани

В соцсетях появилось видео смертельного ДТП на улице Циолковского в Рязани, в котором погибли три женщины.
Медицина

В Рязани погибла акушер-гинеколог Людмила Евсюкова

В Рязани погибла врач акушер-гинеколог Людмила Владимировна Евсюкова. О её смерти сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.
Новости Касимова

Следком выясняет обстоятельства гибели матери и сына в Касимовском округе

Следственное управление СК России по Рязанской области проводит процессуальную проверку по факту гибели двух человек в результате пожара в жилом доме села Пустынь Касимовского муниципального округа.
Темы
Новости кино и ТВ

НТВ: Третий сезон детектива «Тверская» стал лучшим сериалом надели

Согласно данным Mediascope (аудитория «Все 18+», период 19–25 октября 2026 года), средний рейтинг сезона достиг 4,3 %, а средняя доля — 14,6 %.
Общество

Православным рассказали, кому молиться при лечении рака

Особое место, как отметил Иванов, занимает икона Божией Матери «Всецарица»: именно перед этим образом верующие нередко возносят молитвы в надежде на помощь при раковых заболеваниях.
Общество

РязГМУ вошёл в число 2000 ведущих университетов мира

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова улучшил позиции среди российских вузов и сохранил место в числе 2000 ведущих университетов мира. Итоги десятого выпуска рейтинга «Три миссии университета» подвели в 2026 году.
Происшествия

Два жилых дома горели в Рязанской области 26 октября

За сутки в Рязанской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 18 возгораний. Два пожара произошли в жилых домах в Михайловском и Скопинском округах. В одном из случаев огонь уничтожил хозяйственную постройку.
Происшествия

Рязанец заявил об угоне, чтобы скрыть пьяную поездку за рулём

Следователь полиции возбудил в отношении рязанца уголовное дело по ч.1 ст.306 УК РФ, по которой грозит до 2 лет лишения свободы.
Новости России

Минобороны раскрыло подробности атаки ночью 27 октября

Нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами.
Армия и СВО

В Елатьме простятся с погибшим на СВО Варданом Карапетяном

Во вторник, 27 октября, в посёлке Елатьма Касимовского округа Рязанской области простятся с погибшим на СВО Варданом Карапетяном. Об этом сообщает группа «Подслушано в Елатьме (ПвЕ)».
Новости России

Минцифры предупредило об ограничениях мобильного интернета в Москве

В Москве с 27 по 29 октября могут временно ограничить работу мобильного интернета в пределах Третьего транспортного кольца.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье