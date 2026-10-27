Минобороны раскрыло подробности атаки ночью 27 октября

Ночью 27 октября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам транспортной инфраструктуры в Киеве, логистическому центру в Харьковской области, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В результате удара поражены:

в городе Киеве:

▪️ промышленное предприятие, осуществляющее производство и хранение беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности;

▪️ цех по сборке беспилотных летательных аппаратов (ООО «Оаклайн»), осуществляющий производство и хранение беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности FP-1 и FP-2 компании «Файер Поинт»;

▪️ мастерская по сборке беспилотных летательных аппаратов, осуществляющая производство и хранение беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности самолетного типа;

▪️ автожелезнодорожный мост «Южный», используемый для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом;

в Харьковской области:

▪️ разгрузочно-таможенный терминал компании «Региональный Логистический Центр», на базе которого организовано хранение и распределение материально-технических средств, грузов двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ, а также разведывательных и ударных БПЛА.

Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Черноморск Одесской области грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.