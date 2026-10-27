Два жилых дома горели в Рязанской области 26 октября

За сутки 26 октября пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали 18 пожаров. Большая часть возгораний пришлась на мусор, сухую траву и стерню.

По данным регионального управления МЧС, восемь раз горел мусор, семь раз — сухая трава. Ещё один пожар произошёл на участке со стернёй. Два возгорания зафиксировали в жилых домах.

Первое сообщение о пожаре в жилом доме поступило 26 октября в 01:32 из села Щетиновка Михайловского муниципального округа. На тушение направили 12 человек и пять единиц техники.

Второй пожар произошёл вечером того же дня. В 17:52 спасателям сообщили о возгорании жилого дома в селе Поплевино Скопинского муниципального округа.

На место выехали четыре человека и две единицы техники. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Огнём уничтожена хозяйственная постройка.