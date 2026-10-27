РязГМУ вошёл в число 2000 ведущих университетов мира

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова улучшил результат в российской части международного рейтинга «Три миссии университета». При этом вуз сохранил место в числе 2000 ведущих университетов мира. Об этом сообщили на странице РязГМУ «ВКонтакте».

По итогам 2026 года медуниверситет занял позицию в группе 76–107 среди российских вузов. Годом ранее он находился в диапазоне 78–112.

В мировом рейтинге РязГМУ остался в группе 1501–1750. Таким образом, университет сохранил свои позиции на международном уровне, несмотря на высокую конкуренцию.

Юбилейный, десятый выпуск рейтинга объединил 2000 университетов из 111 стран. Россия вошла в тройку государств с наибольшим числом участников: в список включили 151 отечественный вуз. По сравнению с предыдущим годом их количество сократилось на пять.

Рейтинг «Три миссии университета» оценивает работу учебных заведений по трём направлениям: качество образования, научные исследования и взаимодействие с обществом.

Методология учитывает не только академические достижения, но и вклад университетов в общественное развитие. Поэтому результаты отражают разные стороны деятельности вузов, а не только уровень подготовки студентов или научные показатели.

РязГМУ удалось улучшить позиции среди российских участников и сохранить место в глобальном списке. Эти результаты университет показал по итогам рейтинга 2026 года.