Православным рассказали, кому молиться при лечении рака

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов в разговоре с изданием «Абзац» рассказал, к каким святым принято обращаться за духовной поддержкой при онкологических диагнозах. По словам эксперта, для людей, столкнувшихся с тяжёлыми болезнями, опора на веру может стать важным подспорьем в непростой период.

Особое место, как отметил Иванов, занимает икона Божией Матери «Всецарица»: именно перед этим образом верующие нередко возносят молитвы в надежде на помощь при раковых заболеваниях. Образ широко почитается в православном мире и считается источником утешения и поддержки для тех, кто борется с онкологией.

Кроме того, в подобных обстоятельствах принято обращаться с молитвами к великомученику и целителю Пантелеимону. Отдельную роль, по словам собеседника, играет почитание святителя Луки Крымского — врача и исповедника, прошедшего через серьёзные испытания: к нему верующие обращаются, прося об успешном проведении операций и о содействии медицинским работникам. Также в числе святых, которым принято молиться при онкологии, Иванов назвал святителя Нектария Эгинского, известного своей помощью людям с таким диагнозом.

При этом Михаил Иванов особо подчеркнул: ни в коем случае нельзя рассматривать молитву как альтернативу профессиональной медицинской помощи. По его убеждению, отказ от лечения в пользу одних лишь духовных практик — это не только ошибка, но и проявление безответственности, которое Церковь расценивает как грех.

Оптимальным путём, как считает Иванов, остаётся сочетание веры и квалифицированной врачебной поддержки: именно такой подход даёт наибольшие шансы на благоприятный исход.