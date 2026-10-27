16-летняя студентка замёрзла насмерть, возвращаясь от знакомого

В Ачинске следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия разбираются в обстоятельствах гибели несовершеннолетней девушки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 25 октября подросток покинула дом знакомого, после чего родственники не могли с ней связаться. Поисковые мероприятия завершились днём 27 октября: тело девушки нашли неподалёку от проезда Авиаторов в Ачинске. При первичном осмотре специалисты не выявили признаков насильственной смерти.

Сейчас следователи продолжают выяснять детали случившегося.

По данным SHOT, 16-летняя студентка замёрзла насмерть. Из дома знакомого она ушла около трёх часов ночи.

Девушка училась в местном колледже, была волонтёром и увлекалась компьютерными играми.