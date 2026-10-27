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Медицина

Офтальмологи рассказали, как распознать опасный приступ глаукомы

Алексей Самохин
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В кабинет неотложной офтальмологической помощи ОКБ им. Н.А. Семашко в Рязани обратился пациент с резкой болью в глазу, ухудшением зрения и тошнотой. Такие симптомы могут указывать на острый приступ глаукомы — состояние, при котором внутриглазное давление резко повышается и возникает угроза необратимой потери зрения.

Опасность заключается в том, что приступ можно спутать с мигренью или проблемами с желудком. Насторожить должны также покраснение глаза, затуманивание зрения и появление радужных кругов вокруг источников света. В такой ситуации нельзя ждать, пока симптомы пройдут самостоятельно, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

При подозрении на острый приступ глаукомы следует немедленно вызвать скорую помощь или обратиться в кабинет неотложной офтальмологической помощи. Не занимайтесь самолечением и не используйте глазные капли без назначения врача. Регулярные осмотры у офтальмолога, особенно после 40 лет и при наследственной предрасположенности, помогают вовремя выявить заболевание. При остром приступе счёт действительно может идти на часы.

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