В США грозят штрафами за российский дизель: есть ли правовые основания?

В центре политического шторма в США оказалась «дизельная сделка» между Россией и администрацией Дональда Трампа. Член Палаты представителей от Демократической партии Джейми Раскин в письме отраслевым ассоциациям пригрозил нефтяным компаниям серьёзными санкциями: штрафами до миллиона долларов и тюремным сроком до 20 лет за импорт российского топлива. Его сигнал прост: если компании продолжат закупки, их привлекут к ответственности «по всей строгости закона» — причём неважно, какая администрация будет у власти.

Комментируя эту ситуацию для «Газеты.Ru», американист Малек Дудаков разобрал юридические и политические нюансы. Он отметил: теоретически демократы действительно могут попытаться инициировать штрафы, сославшись на законопроект Джо Байдена от апреля 2022 года, который ограничивал закупку российских нефти и нефтепродуктов. Однако эксперт сразу обозначил ключевую оговорку: в том же законе прописаны исключения. Закупка допускается, если существует серьёзная угроза национальной безопасности США или возникли критические проблемы в американской экономике. По мнению Дудакова, доказать в суде, что конкретная сделка под эти исключения не подпадает, будет крайне сложно. Поэтому серьёзных правовых оснований для реальных штрафов нет.

Политолог пошёл дальше и связал риторику демократов с электоральной борьбой. Он предположил, что оппоненты Трампа используют тему, чтобы выставить президента «русским агентом». При этом Дудаков указал на нестыковку во времени: Трамп заключил сделку довольно поздно, буквально в последний момент перед выборами. Поэтому какой-либо ощутимый экономический эффект (например, заметное снижение цен на дизель) вряд ли проявится до голосования — скорее после.

Эксперт также допустил сценарий, при котором демократы усилят давление, если одержат победу на промежуточных выборах в Конгресс. В этом случае они могут запустить расследования в отношении Трампа по разным направлениям, включая и «дизельну́ю» тему.

Дудаков не исключил, что это осложнит продление сделки, хотя полностью отменить её Конгрессу будет непросто. По его прогнозу, после апреля (когда истекает срок действия текущих разрешений) политически принять решение о продлении станет значительно труднее.

В этой истории переплетаются юридические тонкости, внутрипартийная борьба и расчёты на электоральный эффект. Главный вопрос теперь — удастся ли демократам перевести риторику в реальные правовые механизмы, или тема останется инструментом политического торга.