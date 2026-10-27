Генерал Попов объяснил смысл указа Зеленского о круговой обороне

Владимир Зеленский распорядился подготовить украинские города к круговой обороне. Документ имеет гриф «Для служебного пользования», поэтому конкретные населённые пункты, инженерные сооружения и меры по укреплению позиций публично не раскрываются. Военный эксперт, генерал-майор Владимир Попов в комментарии aif.ru объяснил, что такая стратегия предполагает создание нескольких рубежей обороны и превращение городов в укреплённые районы.

Как устроена круговая оборона

По словам Попова, подобную систему украинские военные уже используют в агломерациях Дружковки, Краматорска и Славянска. Она включает несколько линий укреплений, которые защищают как отдельные объекты, так и город в целом. Речь идёт о траншеях, долговременных огневых точках, наблюдательных постах и инженерных заграждениях. Между рубежами могут размещать мины, а за обстановкой следить с помощью беспилотников и электронных систем наблюдения.

Внутри оборонительной зоны особое внимание уделяют промышленным объектам. Их дополнительно защищают и организуют патрулирование. Такая система затрудняет продвижение противника, хотя не делает позиции неприступными.

Почему Киев делает ставку на укреплённые районы

Попов связывает решение Зеленского с намерением украинского командования сдержать продвижение российских войск. По оценке генерала, ВСУ испытывают нехватку личного состава и огневых средств, поэтому переходят от мобильной обороны к заранее подготовленным укреплённым позициям.

Эксперт считает, что украинское командование стремится закрепиться на определённых рубежах, защитить военнослужащих от ударов и замедлить наступление российской армии. Укрепления, заглублённые сооружения и дополнительные оборонительные линии должны помочь ВСУ удерживать позиции при недостатке ресурсов для манёвра.

По мнению Попова, распоряжение о подготовке городов к круговой обороне указывает на серьёзные трудности украинской армии.