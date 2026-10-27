Коронавирус может сохраняться в организме годами и провоцировать осложнения, выяснили учёные

Учёные Сеченовского Университета обнаружили РНК и белки SARS-CoV-2 в тканях лёгких, желудочно-кишечного тракта, сердца и эндометрия спустя месяцы и даже годы после перенесённого COVID-19. Исследователи связывают длительное присутствие вируса с хроническим воспалением, фиброзом и развитием ряда заболеваний. Полученные результаты могут помочь в изучении причин постковидного синдрома и поиске новых методов лечения.

Как коронавирус сохраняется в организме

После перенесённой коронавирусной инфекции примерно у 20% пациентов могут сохраняться признаки постковидного синдрома. Как пояснила директор Референс-центра морфологических и иммуногистохимических методов исследования Сеченовского Университета Евгения Коган, речь идёт о нарушениях в работе лёгких, нервной и сердечно-сосудистой систем, органов пищеварения и эндометрия.

Обычно такие осложнения связывают с воспалительными и аутоиммунными реакциями. Однако исследователи Сеченовского Университета обнаружили ещё один возможный механизм: вирус способен длительно сохраняться в тканях организма. Этот процесс называют персистенцией.

Для исследования специалисты изучили симптомы пациентов и сопоставили их с результатами молекулярного анализа. Они использовали образцы тканей, полученные во время операций, а также аутопсийный материал. С помощью ПЦР и иммуногистохимии учёные выявили РНК коронавируса и его белки, включая Spike-протеин и нуклеокапсидный белок.

По словам Евгении Коган, вирусные компоненты обнаружили в макрофагах — иммунных клетках, которые поглощают чужеродные частицы, — и в эндотелии, выстилающем кровеносные сосуды. Нарушение работы этих клеток может поддерживать хроническое воспаление и способствовать повреждению тканей.

Какие осложнения обнаружили в лёгких

Исследователи выявили коронавирус в лёгочной ткани пациентов, перенёсших инфекцию более полугода назад. В одном случае следы вируса обнаружили даже спустя 35 месяцев.

Среди выявленных заболеваний чаще встречалась хроническая обструктивная болезнь лёгких. У некоторых пациентов диагностировали интерстициальную пневмонию и выраженные фиброзные изменения.

Доцент Института клинической морфологии и цифровой патологии Сеченовского Университета Оксана Кичигина отметила, что в исследованных случаях фиброз связывали с длительным воздействием коронавируса. Инфицированные макрофаги, по данным специалистов, могли поддерживать воспаление в бронхах и способствовать развитию бронхопневмонии.

В одном из клинических случаев у молодой пациентки после повторного COVID-19 развился лёгочный альвеолярный протеиноз. Из-за нарушения работы макрофагов в альвеолах накапливалась белково-липидная масса, мешавшая нормальному дыханию. После госпитализации и лечения состояние женщины улучшилось.

Серьёзные поражения лёгких чаще наблюдали у пациентов с сопутствующими заболеваниями, в том числе артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, ожирением и сахарным диабетом.

Учёные изучили возможную связь с раком

Отдельное направление исследования касалось пациентов с раком лёгкого, перенёсших COVID-19. В их образцах учёные обнаружили признаки присутствия вируса в опухолевых клетках и эндотелии.

По данным исследователей, в аденокарциномах лёгкого у переболевших коронавирусной инфекцией пациентов было больше раковых стволовых клеток. Такие клетки связывают с риском метастазирования и устойчивостью опухоли к химиотерапии.

Врач-патологоанатом Сеченовского Университета Елена Щелокова предположила, что коронавирус может влиять на развитие опухолей не за счёт прямого повреждения генетического материала, а через изменение сигнальных механизмов, участвующих в формировании ракового очага.

При этом исследователи подчёркивают: гипотеза требует дополнительной проверки. Для подтверждения возможной связи необходимо провести новые исследования, в том числе сравнить состояние пациентов до заражения коронавирусом и после него.

Как вирус может влиять на органы пищеварения

В тканях желудка, тонкой и толстой кишки, а также печени учёные обнаружили белки коронавируса. По данным исследования, вирусные компоненты могли попадать в органы пищеварения из лёгких через кровоток. В этом процессе могли участвовать внеклеточные везикулы — микроскопические структуры, переносящие вещества между клетками.

В исследованных тканях специалисты выявили воспаление и некроз. Среди обнаруженных патологий были заболевания печени, гастрит, эрозии и язвы желудка, а также поражения кишечника и поджелудочной железы.

Заместитель директора по научной работе Института клинической морфологии и цифровой патологии Сеченовского Университета Анна Романовская пояснила, что длительное присутствие вируса может способствовать повреждению тканей как напрямую, так и через аутоиммунные процессы.

Исследователи отметили, что у некоторых пациентов коронавирус сопровождался ухудшением течения уже существовавших заболеваний. В частности, в образцах опухолей желудка и толстой кишки, как и в опухолях лёгких, наблюдали увеличение количества раковых стволовых клеток.

Какие изменения обнаружили в сердце и эндометрии

Специалисты Сеченовского Университета выявили изменения, которые связывают с постковидным синдромом, и в тканях сердца. У части пациентов обнаружили признаки миокардита и сердечной недостаточности.

Евгения Коган пояснила, что коронавирус может повреждать эндотелий сосудов, нарушая кровоснабжение тканей. Из-за этого проявления постковидного миокардита могут напоминать симптомы ишемической болезни сердца, поэтому для выбора лечения необходима тщательная диагностика.

Исследователи предупредили и о возможных осложнениях при операциях на сердце. Если воспалительный процесс сохраняется, это может повлиять на приживление искусственного клапана.

Ещё одно направление работы — изучение эндометрия. По данным исследователей, SARS-CoV-2 может сохраняться в тканях внутренней оболочки матки. Учёные рассматривают это как возможный фактор нарушений репродуктивного здоровья, в том числе бесплодия.

Специалисты рекомендуют людям, перенёсшим COVID-19, следить за самочувствием и обращаться к врачу при появлении сохраняющихся или новых симптомов. Необходимые обследования зависят от состояния пациента и возможных осложнений.

По мнению исследователей, дальнейшее изучение механизмов персистенции коронавируса поможет лучше понять причины постковидного синдрома и разработать подходы к лечению связанных с ним заболеваний.