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Транспорт и дороги

В Рязани временно ограничат поворот на Михайловское шоссе

Олеся Чугунова
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Администрация Рязани информирует о введении временного ограничения движения транспорта на Михайловском шоссе. Причиной являются ремонтные работы по замене подземных инженерных коммуникаций, основания дороги и дорожной одежды.

С 28 октября по 2 ноября поворот на Михайловское шоссе будет полностью закрыт. Объезд организован через новый светофорный объект у ТЦ «Барс», Шоссейный переулок и улицу Московскую. Выезд с Михайловского шоссе продолжит работать в обычном режиме.

Администрация просит жителей заранее планировать поездки и быть внимательнее на дорогах.

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