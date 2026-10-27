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Транспорт и дороги

В Рязани автобус №47 изменит маршрут

Анастасия Мериакри
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С 12 января 2027 года автобусный маршрут №47 изменит схему движения и начнет заезжать на улицу Полина. Об этом сообщил на заседании правительства во вторник, 27 октября, глава администрации города Борис Ясинский.

При движении в сторону центра города (конечная точка — ул. Новоселов, 60) автобусы будут заезжать на улицу Полина. Это решение стало ответом на многочисленные обращения жителей микрорайона Мервино, которые ранее жаловались на нехватку транспортной доступности и необходимость долго идти до ближайших остановок.

Чтобы обеспечить безопасность и комфорт горожан, администрация провела необходимую подготовку территории: оборудован специальный заездной карман для автобусов, установлена остановка, проложено освещение для безопасности в темное время суток.

Единственный элемент, который будет введен в эксплуатацию чуть позже, — это пешеходный переход. Его обустройством занимается застройщик микрорайона, и работы планируется завершить до конца 2026 года.

Таким образом, к моменту запуска обновленного маршрута в январе вся необходимая инфраструктура будет полностью готова.

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