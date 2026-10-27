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Общество

В Скопине до конца октября откроют новый памп-трек

Анастасия Мериакри
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Жители Скопинского округа смогут протестировать новую площадку для экстремального катания уже в ближайшие дни. Как сообщил глава округа Михаил Ромодин на заседании регионального правительства 27 октября, строительство памп-трека в городском парке культуры и отдыха выходит на финишную прямую. Открытие объекта запланировано до конца октября.

Площадь новой локации составит почти 900 квадратных метров. Для обеспечения долговечности и хорошего сцепления покрытие выполнено из специальной асфальтобетонной смеси. В настоящее время подрядчик занимается благоустройством прилегающей территории — укладкой газона для укрепления откосов. После завершения этих работ объект сразу станет доступен для посетителей.

Памп-трек является важным элементом масштабного проекта «Открывая просторы», реализуемого в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Эта зона станет одной из пяти функциональных частей обновленного общественного пространства и интегрируется в единый пешеходный маршрут, связывающий парк с туристическим кластером «Гончарная сказка Скопина».

Глава Рязанской области Павел Малков, комментируя доклад скопинских властей, подчеркнул важность развития уличных видов спорта для молодежи. По словам главы региона, такие площадки пользуются огромной популярностью. Яркий пример — памп-трек на Лыбедском бульваре в Рязани, который стал точкой притяжения для райдеров со всей области. Павел Малков также анонсировал появление аналогичного объекта у филиала Национального центра «Россия» в Рязани.

Чтобы опыт Скопина и Рязани можно было тиражировать, Министерству спорта региона поручено разработать типовые проектные решения. Это позволит другим муниципалитетам области быстрее и эффективнее создавать современные спортивные локации для молодежи.

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