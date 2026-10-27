Малков поручил уравнять меры поддержки бойцов МОГ во всех муниципалитетах

На заседании Правительства Рязанской области, посвященном поддержке бойцов мобильных огневых групп (МОГ), защищающих регион от атак беспилотников, губернатор Павел Малков заявил о необходимости активной проработки дополнительных мер помощи участникам подразделений и их семьям.

Глава региона подчеркнул, что набор в мобильные огневые группы продолжается, и многие рязанцы уже вступили в их состав. Бойцы несут дежурство исключительно на территории Рязанской области. В резерв можно попасть по контракту с сохранением рабочего места и среднего заработка, также предусмотрены дополнительные денежные выплаты. Особое внимание уделяется обучению бойцов, условиям службы и вооружению, а также поддержке участников МОГ и их близких.

«Сейчас для участников мобильных огневых групп и их семей прорабатываем дополнительные меры поддержки. Прошу максимально активизироваться. Все меры нужно синхронизировать по всем муниципалитетам, чтобы везде был их одинаковый набор. Надо очень оперативно все необходимые документы разработать, принять и реализовать», – сказал Павел Малков.

О проводимой в регионе работе подробно доложил министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Андрей Кричинский. Он сообщил, что для участников МОГ предусмотрено 11 видов мер поддержки, шесть из которых уже доступны. Среди них – бесплатная юридическая помощь, бесплатное посещение музеев или посещение с 50% скидкой (действует во всех государственных музеях региона), первоочередное зачисление детей в группы продленного дня, бесплатное школьное питание, посещение ребенком кружков, освобождение от родительской платы в детских садах. Льготы в сфере образования действуют на все время контракта и уже работают в большинстве муниципалитетов.

По словам министра, в ближайшее время в регионе будет введен еще ряд мер поддержки: отсрочка уплаты арендной платы за государственное имущество Рязанской области, социальная реабилитация на базе многопрофильного центра «Сосновый бор», бесплатное посещение культурно-массовых мероприятий или посещение с 50% скидкой. Кроме того, ряд региональных застройщиков предусмотрел для бойцов скидки на новостройки в размере от 10 до 15%. К Новому году детям участников МОГ будут выделены новогодние подарки.

В настоящее время для получения мер поддержки в полном объеме дорабатывается ряд документов. Эта работа будет завершена в ноябре.