Фото Правительства Рязанской области
Общество

Малков поручил уравнять меры поддержки бойцов МОГ во всех муниципалитетах

Олеся Чугунова
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На заседании Правительства Рязанской области, посвященном поддержке бойцов мобильных огневых групп (МОГ), защищающих регион от атак беспилотников, губернатор Павел Малков заявил о необходимости активной проработки дополнительных мер помощи участникам подразделений и их семьям.

Глава региона подчеркнул, что набор в мобильные огневые группы продолжается, и многие рязанцы уже вступили в их состав. Бойцы несут дежурство исключительно на территории Рязанской области. В резерв можно попасть по контракту с сохранением рабочего места и среднего заработка, также предусмотрены дополнительные денежные выплаты. Особое внимание уделяется обучению бойцов, условиям службы и вооружению, а также поддержке участников МОГ и их близких.

«Сейчас для участников мобильных огневых групп и их семей прорабатываем дополнительные меры поддержки. Прошу максимально активизироваться. Все меры нужно синхронизировать по всем муниципалитетам, чтобы везде был их одинаковый набор. Надо очень оперативно все необходимые документы разработать, принять и реализовать», – сказал Павел Малков.

О проводимой в регионе работе подробно доложил министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Андрей Кричинский. Он сообщил, что для участников МОГ предусмотрено 11 видов мер поддержки, шесть из которых уже доступны. Среди них – бесплатная юридическая помощь, бесплатное посещение музеев или посещение с 50% скидкой (действует во всех государственных музеях региона), первоочередное зачисление детей в группы продленного дня, бесплатное школьное питание, посещение ребенком кружков, освобождение от родительской платы в детских садах. Льготы в сфере образования действуют на все время контракта и уже работают в большинстве муниципалитетов.

По словам министра, в ближайшее время в регионе будет введен еще ряд мер поддержки: отсрочка уплаты арендной платы за государственное имущество Рязанской области, социальная реабилитация на базе многопрофильного центра «Сосновый бор», бесплатное посещение культурно-массовых мероприятий или посещение с 50% скидкой. Кроме того, ряд региональных застройщиков предусмотрел для бойцов скидки на новостройки в размере от 10 до 15%. К Новому году детям участников МОГ будут выделены новогодние подарки.

В настоящее время для получения мер поддержки в полном объеме дорабатывается ряд документов. Эта работа будет завершена в ноябре.

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