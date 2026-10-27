Более 50 сосен украсят набережную «Ривер Парка»

В строящемся жилом комплексе «Ривер Парк» на Михайловском шоссе продолжается благоустройство набережной, которая станет частью будущего облика прилегающей территории. Специалисты готовятся к озеленению пространства. Для высадки вдоль набережной закуплено более полусотни сосен. Работы начнутся в ближайшее время по плану, предложенному ландшафтным дизайнером.

Сосны добавят набережной природной зелени и благородства, а также станут запоминающимся символом места, где жители смогут гулять, отдыхать у воды и проводить время на свежем воздухе. Это не первый шаг в благоустройстве территории реки Трубеж: ранее здесь уже была проведена расчистка поросли и работа со старыми аварийными деревьями. Специалисты подготовили площадку для проведения необходимых работ по озеленению.

«Ривер Парк» шаг за шагом создаёт полноценное общественное пространство с набережной. Представители застройщика рассказали, что это будет место, куда можно прийти не только ради прогулки, но и ради ощущения природы рядом с домом. Высадка сосен — очередной этап этой работы, и впереди еще многое предстоит сделать.

Следить за этапами благоустройства набережной и за строительством самого ЖК можно в группе «Ривер Парк» ВКонтакте. Актуальные предложения, акция и подробности проекта доступны в канале в мессенджере МАКС.

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