Рязанский ТЮЗ впервые выступил на фестивале «У Золотых ворот» во Владимире

Рязанский театр юного зрителя дебютировал на VI Всероссийском театральном форуме «Фестиваль фестивалей „У Золотых ворот“», который проходит во Владимире.
На суд зрителей и жюри коллектив представил драму «Анна Снегина» по одноимённой поэме Сергея Есенина. Показ состоялся 26 октября на сцене Владимирского академического театра драмы. Публика очень тепло встретила спектакль в постановке Марины Есениной и долго не отпускала артистов, устроив им овацию.
«В афише фестиваля «У Золотых ворот» — 15 театров, среди которых коллективы из Москвы, Луганска, Могилёва, Белгорода, Калуги, Орла, Тамбова, Ульяновска, Кинешмы и других городов. Внеконкурсную программу открыл Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. «Несмотря на то, что к нам приехали наши друзья, этот фестиваль конкурсный. В финале мы вручим главные награды фестиваля — хрустальные Шапки Мономаха», — отметил Борис Гунин, заслуженный работник культуры, директор Владимирского академического театра драмы.
Итоги фестиваля станут известны 30 октября.