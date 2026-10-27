Фото: УМВД России Рязанской области
Происшествия

В Рязани задержана пара наркозакладчиков

Анастасия Мериакри
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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из Октябрьского района пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся сбытом синтетических наркотиков. В ходе операции были задержаны 37-летний мужчина и его 35-летняя сожительница.

По данным следствия, пара проживала в съемной квартире на улице Циолковского. Оба фигуранта ранее имели проблемы с законом (мужчина был судим за аналогичные преступления) и сами являлись потребителями запрещенных веществ. Не имея достаточных средств для покупки очередной дозы, они решили монетизировать свою зависимость, устроившись «закладчиками» в теневой интернет-магазин.

Их роль заключалась в получении оптовых партий наркотиков из тайников и последующем фасовке и размещении «закладок» для клиентов. География сбыта охватывала не только Рязань, но и другие округа области.

В ходе обследования квартиры оперативники обнаружили и изъяли 80 граммов наркотических средств трех видов: производное N-метилэфедрона, мефедрон, МДМА («экстази»).

Кроме того, полицейские отслеживали цепочку поставок. Так, на Куйбышевском шоссе была найдена спрятанная закладка с 2 граммами наркотика, а в городе Ряжск задержан 49-летний покупатель, который успел получить сверток с 1,5 граммами «синтетики» от задержанных сожителей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные сбыт и покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: УМВД России Рязанской области

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