Ирина Кострина, фото: Нижегородский академический театр кукол
Новости России

Ушла из жизни иллюстратор «Ёжика в тумане» Ирина Кострина

Анастасия Мериакри
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На 89-м году жизни скончалась выдающийся театральный художник и мультипликатор, заслуженный работник культуры России Ирина Кострина. О печальной новости сообщил Нижегородский академический театр кукол, с которым мастер была связана большую часть своей творческой жизни. По словам близких, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

«Да, она болела и скончалась в больнице», — приводит РИА Новости слова её близких. По данным источника, Костриной было 88 лет.

Ирина Кострина родилась в 1938 году в Горьком (ныне Нижний Новгород). Её талант проявился рано: детские рисунки маленькой Иры согревали сердце отца, ушедшего на фронт, а мама стала её первым учителем и наставником. Судьбоносным стал 1960 год: не поступив во ВГИК, девушка приняла предложение стать художником в Горьковском театре кукол. Это решение определило её путь на десятилетия вперед.

В театре кукол Ирина Кострина создала уникальный визуальный язык. Особую известность ей принесло сотрудничество с режиссером Александром Мишиным. Вместе они создали целую эпоху экспериментов и шедевров.

  • Спектакль «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», оформленный в стиле палехской миниатюры, в 1976 году открывал Всемирный фестиваль театров кукол УНИМА.
  • Для постановки «Иосиф Швейк против Франца Иосифа» художница вместе с коллегой Людмилой Сорокиной создала более 100 уникальных кукольных персонажей.
  • Куклы из спектакля «Дикие лебеди» (1977) зрители называли фарфоровыми из-за их утонченности и изящества.

Даже работая в Москве, Ирина Дмитриевна сохраняла связь с Нижним Новгородом, а с 2006 по 2022 год вновь занимала пост главного художника театра. Её работы в спектаклях «Снежная королева», «Сказ о граде Лебединце» (вошедшем в топ-100 лучших спектаклей России) и других постановках до сих пор радуют зрителей.

В 1980-х годах Ирина Кострина работала на киностудии «Союзмультфильм». Именно её кистью были созданы запоминающиеся образы в мультфильмах:

  • «Как волк телёнком мамой был» (лауреат премии «Серебряный слон»);
  • «Самый маленький гном»;
  • «Карпуша» и «Исчезатель».

Её творчество также неразрывно связано с культовой книгой «Ёжик в тумане», к которой художница создала иллюстрации, ставшие классикой детской литературы.

За свою жизнь Ирина Кострина оформила более 150 спектаклей в театрах Москвы, Нижнего Новгорода, Владимира и других городов. Её работы хранятся в ведущих музеях страны, включая Театральный музей им. Бахрушина и Музей кино.

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