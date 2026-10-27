Фото с сайта Правительства Рязанской области
Общество

Павел Малков встретился с бойцами мобильных огневых групп

Анастасия Мериакри
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Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с бойцами МОГов, которые защищают регион от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и обеспечивают противовоздушную оборону.

«Посмотрел, как организованы обучение и служба. Обсудили, что помогает выполнять задачи и что можно улучшить», — рассказал Павел Малков.

В результате встречи губернатор отметил несколько вопросов, которые требуют решения для повышения эффективности работы подразделений.

Особое внимание было уделено статусу военнослужащих. Губернатор подчеркнул, что бойцы МОГ несут дежурство исключительно на территории Рязанской области. В резерв можно вступить по контракту, продолжая при этом работать на своем месте.

Для повышения мотивации резервистов и поддержки их семей в регионе реализуется комплекс дополнительных мер. Среди них: бесплатная квалифицированная юридическая помощь, льготы при поступлении детей бойцов в школы и детские сады, другие социальные гарантии. Губернатор отметил, что перечень этих мер будет расширяться, чтобы обеспечить комфорт не только самим защитникам, но и их близким.

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