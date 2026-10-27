Павел Малков поручил создать новый маршрут к 200-летию Петра Семенова-Тян-Шанского

На очередном заседании регионального Правительства под председательством губернатора Павла Малкова 27 октября был утвержден вектор социально-экономического развития области на предстоящий трехлетний период. Ключевыми темами стали формирование бюджета, развитие внутреннего туризма, модернизация городской среды и поддержка здравоохранения. Главы муниципалитетов и профильные министры представили отчеты о реализации национальных проектов и выполнении поручений главы региона.

«Работаем по задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство». Создаем в регионе необходимую инфраструктуру, расширяем гостиничный фонд, готовим специалистов для этой отрасли», – сказал Павел Малков и поинтересовался, как реализуется его поручение по разработке новых туристических маршрутов и участию Рязанской области в межрегиональных проектах.

Председатель комитета инвестиций и туризма Мария Лазарева сообщила о двух крупных успехах в этом направлении. Регион включен в межрегиональный маршрут «Руси великое начало», который посвящен противостоянию монголо-татарскому игу. Рязанская область стала стартовой точкой межрегионального исторического маршрута, посвященного противостоянию монголо-татарскому игу. Он связывает места боевых действий и культурного наследия Рязанской, Тульской и Калужской областей. В рязанскую часть вошли городище Старая Рязань, мемориальный комплекс «Поле Вожской битвы» и экспозиции Рязанского исторического музея.

Приуроченный к 200-летию писателя, проект «Россия Льва Толстого» объединил шесть центральных регионов России. Рязанская область подписала соглашение с Москвой, Московской, Калужской, Липецкой, Орловской и Тульской областями. Ключевой точкой притяжения стало село Константиново — родина Сергея Есенина, который считал Льва Толстого своим духовным наставником, а его внучка Софья была супругой поэта. В настоящее время ведется работа над получением статуса национальных туристических маршрутов, что позволит их развивать и продвигать на внутреннем и международном рынке при федеральной поддержке.

Также губернатор поставил новую задачу: к 2027 году, когда будет отмечаться 200-летие со дня рождения знаменитого путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского (уроженца Рязанской губернии), необходимо разработать специальный юбилейный маршрут и план мероприятий.

Благоустройство общественных пространств продолжается системно по всей области. Глава Кораблинского округа Нина Объедкова рассказала о комплексном подходе к обновлению города. Если в этом году реконструируется парк в старой части города, то в следующем году фокус сместится на транспортный узел. Площадь возле железнодорожного вокзала будет заасфальтирована и оснащена дополнительным освещением, что повысит безопасность и комфорт пассажиров.

На заседании также рассмотрели проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Директор ТФОМС Елена Манухина представила позитивную динамику: благодаря улучшению качества медицинской помощи в регионе сократилось число рязанцев, выезжающих за лечением в другие субъекты РФ. Это позволило сохранить финансовые средства внутри области и направить их на дополнительное финансирование местных медицинских организаций, закупку оборудования и повышение квалификации персонала.