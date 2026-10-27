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Транспорт и дороги

Выделенные полосы для общественного транспорта на Московском шоссе сохранят после ремонта

Анастасия Мериакри
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Глава администрации города Борис Ясинский сообщил важные детали завершения масштабной реконструкции участка Московского шоссе. Ключевое решение, которое волновало многих автомобилистов и пассажиров: выделенные полосы для общественного транспорта будут сохранены в обоих направлениях.

Работы на участке велись комплексно. Дорогу расширили с шести до 7–9 полос (в зависимости от конкретной локации). Подрядчики выполнили огромный объем инженерных работ. Перенесли ключевые коммуникации: линии связи, электро-, водо- и теплоснабжения, модернизировали канализацию и контактную сеть троллейбуса, укрепили основание дороги, грунт обочин и установили подпорные стенки, заменили коммуникации в районе моста, уложили новый асфальт и обустроили тротуары. Финальным этапом стало нанесение разметки и установка нового светофорного объекта.

Из-за интенсивности завершающих работ на участке ориентировочно на две недели ограничено движение. Закрыт поворот с Московского шоссе на Михайловское шоссе. Объезд организован через новый светофорный объект у ТЦ «Барс». Выезд с Михайловского шоссе на Московское остается доступным в обычном режиме.

Изменения в работе общественного транспорта. Перекрытие затронуло маршрут автобуса № 13:

  • В сторону Михайловского шоссе: автобус временно идет в объезд — через вокзал Рязань-2, затем по улице Чкалова, через Октябрьский городок и Пивоваренный завод.
  • В сторону центра: общественный транспорт следует по своему стандартному маршруту без изменений.

Власти призывают водителей быть внимательными, соблюдать знаки временного ограничения и заранее планировать маршрут с учетом объезда у ТЦ «Барс».

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