Выделенные полосы для общественного транспорта на Московском шоссе сохранят после ремонта

Глава администрации города Борис Ясинский сообщил важные детали завершения масштабной реконструкции участка Московского шоссе. Ключевое решение, которое волновало многих автомобилистов и пассажиров: выделенные полосы для общественного транспорта будут сохранены в обоих направлениях.

Работы на участке велись комплексно. Дорогу расширили с шести до 7–9 полос (в зависимости от конкретной локации). Подрядчики выполнили огромный объем инженерных работ. Перенесли ключевые коммуникации: линии связи, электро-, водо- и теплоснабжения, модернизировали канализацию и контактную сеть троллейбуса, укрепили основание дороги, грунт обочин и установили подпорные стенки, заменили коммуникации в районе моста, уложили новый асфальт и обустроили тротуары. Финальным этапом стало нанесение разметки и установка нового светофорного объекта.

Из-за интенсивности завершающих работ на участке ориентировочно на две недели ограничено движение. Закрыт поворот с Московского шоссе на Михайловское шоссе. Объезд организован через новый светофорный объект у ТЦ «Барс». Выезд с Михайловского шоссе на Московское остается доступным в обычном режиме.

Изменения в работе общественного транспорта. Перекрытие затронуло маршрут автобуса № 13:

В сторону Михайловского шоссе: автобус временно идет в объезд — через вокзал Рязань-2, затем по улице Чкалова, через Октябрьский городок и Пивоваренный завод.

автобус временно идет в объезд — через вокзал Рязань-2, затем по улице Чкалова, через Октябрьский городок и Пивоваренный завод. В сторону центра: общественный транспорт следует по своему стандартному маршруту без изменений.

Власти призывают водителей быть внимательными, соблюдать знаки временного ограничения и заранее планировать маршрут с учетом объезда у ТЦ «Барс».