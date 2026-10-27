Фото: КГКУ «Спасатель»
Новости России

ИИ проанализировал 120 тысяч снимков в поисках семьи Усольцевых

Алексей Самохин
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Нейросеть изучила около 120 тысяч фотографий местности в Красноярском крае, где осенью 2025 года пропала семья Усольцевых. Снимки сделали с помощью беспилотников, а 20 тысяч кадров дополнительно проверили специалисты. Об этом «КП-Красноярск» сообщили в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт».

Искусственный интеллект выделял участки, которые могли представлять интерес для поисковиков. Волонтеры проверяли отмеченные места, но никаких следов пропавшей семьи не обнаружили. Найденные объекты оказались останками животных.

С момента исчезновения семьи волонтеры восемь раз использовали беспилотники для обследования местности. Последняя поисковая операция с их участием состоялась в июле 2026 года.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью и собакой Ладой пропали 28 сентября 2025 года. В тот день семья отправилась в поход по Кутурчинскому Белогорью. По предварительным оценкам, дорога до скалы Буратинка и обратно должна была занять около семи часов, однако к вечеру Усольцевы не вернулись.

За время поисков специалисты обследовали примерно 40 квадратных километров тайги. Следователи опросили 150 человек.

Основной версией следствия остается несчастный случай. По предположению правоохранителей, Усольцевы могли упасть в расщелину или провалиться в подземную горную выработку. При этом следователи не исключают и криминальную версию.

Несмотря на масштабные поиски, обнаружить следы, которые позволили бы установить судьбу семьи, пока не удалось.

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