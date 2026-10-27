Жар-птица над Кремлем: новый мурал появится напротив Рязанской ВДНХ

Новый мурал скоро появится напротив Рязанской ВДНХ. Проект реализуется Центром развития креативных индустрий в продолжение работ по оформлению фасадов домов в рамках проекта «Рязань пешеходная».
К созданию картины на доме №2 по улице Рыбацкой приступили художники Александр Кравцов и Владимир Петунин. На стене появятся главные архитектурные доминанты исторического сердца Рязани: Успенский собор, колокольня Рязанского кремля.
Но классический пейзаж оживит фантастический элемент — парящая жар-птица. Этот образ связывает реальную историю города с его фольклорным наследием, символизируя духовность, богатство культуры и уникальный дух Рязанской земли.
Художники планируют завершить работу к середине ноября 2026 года. Жители и гости города смогут увидеть готовый арт-объект уже этой осенью.