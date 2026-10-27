В Рязани студент за 14 тысяч помог мошенникам обокрасть пенсионерку на 1 миллион

Следственный отдел ОМВД России по Московскому району завершил расследование уголовного дела в отношении 22-летнего студента третьего курса одного из рязанских вузов. Молодого человека обвиняют в участии в крупном мошенничестве в составе организованной группы.

По версии следствия, летом 2026 года фигурант через интернет нашел «работу» курьером для дистанционных мошенников. Его роль заключалась в изъятии денег у жертв и передаче их дальнейшим звеньям преступной цепи.

Злоумышленники позвонили женщине, представившись сотрудниками портала «Госуслуги» и Росфинмониторинга. Используя методы социальной инженерии, они убедили потерпевшую в том, что от ее имени оформлена фиктивная доверенность, а сама она якобы числится «спонсором ВСУ». Чтобы избежать уголовной ответственности, испуганной женщине предложили «задекларировать» свои сбережения, передав их курьеру.

Введя пенсионерку в состояние растерянности, мошенники заставили ее снять с банковского счета 600 тысяч рублей и добавить к ним 340 тысяч наличных. Итого — 940 тысяч рублей.

22 июля 2026 года на улице Станкозаводской состоялась встреча жертвы и обвиняемого. Студент назвал кодовое слово, вручил женщине изготовленную мошенниками поддельную справку об «изъятии средств» и забрал пакет с деньгами. После этого он отправился в Москву, где передал наличные другому курьеру. За свою «работу» молодой человек получил вознаграждение в размере 14 тысяч рублей.

Вернувшись в Рязань, фигурант был задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Рязанской области. На время следствия ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Действиям студента квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»). Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники полиции напоминают: представители банков, «Госуслуг» или правоохранительных органов никогда не требуют переводить деньги или передавать наличные курьерам для «безопасного хранения» или «декларирования». Любые подобные предложения — это мошенничество.