В Рязанской области растет заболеваемость ОРВИ

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области сообщает о постепенном росте заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди населения. По данным мониторинга за неделю с 19 по 25 октября, медицинская помощь потребовалась 5925 жителям региона.

Для сравнения: на предыдущей неделе с 12 по 18 октября этот показатель составлял 5797 человек. Таким образом, прирост составил более 120 новых случаев за семь дней.

Основная нагрузка ложится на областной центр. Жители Рязани составляют 78,4% от общего числа заболевших в регионе. Лабораторные исследования показывают, что пока в структуре заболеваний преобладают вирусы негриппозной этиологии. Однако специалисты предупреждают: сезон гриппа еще впереди, и ситуация может измениться.

В Роспотребнадзоре напоминают, что надежной защитой от гриппа является прививка. Вирус гриппа постоянно мутирует, поэтому состав вакцин обновляется каждый год под актуальные штаммы. Оптимальное время для прививки — с сентября по ноябрь, чтобы к пику заболеваемости организм успел выработать полноценный иммунитет.

При первых признаках недомогания (температура, кашель, слабость) оставайтесь дома. Это поможет вам быстрее выздороветь и убережет окружающих от заражения. Не занимайтесь самолечением — обязательно вызывайте врача.