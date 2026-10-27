В Рязани хирурги БСМП провели уникальную двойную операцию

Специалисты Рязанской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) провели уникальную симультанную операцию. Врачам удалось за одно хирургическое вмешательство устранить две жизнеугрожающие патологии у 53-летнего пациента из Шиловского района.

История началась в начале сентября, когда мужчина обратился к сосудистым хирургам БСМП. Ранее он лечился в районной больнице по поводу гематурии (крови в моче), но углубленное обследование раскрыло куда более серьезную картину. У пациента диагностировали аневризму брюшной аорты диаметром 6 см на протяжении 11,5 см, которая могла разорваться в любой момент, и одновременно с этим — злокачественную опухоль лоханки левой почки размерами 3,6х7,5х5,8 см, проросшую в окружающие ткани.

Откладывать лечение онкологии было нельзя, но и оперировать ее без устранения риска разрыва аорты было смертельно опасно. Для выработки стратегии был собран консилиум ведущих специалистов. Медики приняли решение — провести симультанную операцию. Это сложный формат, при котором разные бригады работают синхронно или последовательно в рамках одного наркоза.

План операции включал два этапа: резекция аневризмы с заменой пораженного участка аорты на синтетический протез и нефрадреналэктомия — удаление почки вместе с надпочечником. Хирурги подчеркивали: окончательный объем вмешательства мог быть скорректирован прямо на операционном столе в зависимости от состояния пациента.

1 октября, после тщательной подготовки, команда хирургов и анестезиологов приступила к работе. Операция прошла успешно, в полном запланированном объеме. Пациент стабилизировался и уже 9 октября был выписан домой. Теперь ему предстоит продолжить профильное лечение в онкологическом диспансере.