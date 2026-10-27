В Рязанской области задержаны братья, похитившие 14-летнего подростка

Следственное управление СК России по Рязанской области возбудило уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в похищении несовершеннолетнего. Преступление было совершено в селе Пехлец Кораблинского района.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 23 октября 2026 года. Двое братьев находились на парковке возле местного магазина, где между ними и 14-летним подростком возник конфликт. Пытаясь избежать дальнейшей ссоры, юноша направился в сторону своего дома.

Однако подозреваемые не отпустили ситуацию. Сев в автомобиль, они последовали за подростком. Догнав его, мужчины применили физическую силу, насильно поместили жертву в багажник машины и увезли в неизвестном направлении. Спустя непродолжительное время злоумышленники высадили подростка на улице и скрылись с места происшествия.

Благодаря слаженной работе следователей Кораблинского межрайонного следственного отдела и сотрудников уголовного розыска УМВД России по Рязанской области, местонахождение подозреваемых было быстро установлено. Оба фигуранта задержаны.

В настоящее время следователь ходатайствует перед судом об избрании в отношении братьев меры пресечения в виде заключения под стражу.

Действиям подозреваемых дана правовая квалификация по п. «а, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении несовершеннолетнего»). Следственные действия продолжаются: ведется сбор доказательственной базы и выясняются все обстоятельства произошедшего.