В Сасовском округе в рамках нацпроекта отремонтируют два участка трассы

Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области сообщило о планах по масштабному обновлению дорожной сети в Сасовском округе. В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2027 году запланирован ремонт двух участков трассы Сасово – Батьки – Шурмашь – Ключи.

Работы направлены на повышение безопасности дорожного движения и улучшение транспортной доступности ключевых социальных объектов муниципалитета.

Первый участок, протяженностью 1,2 км, расположен в черте города Сасово и ведет к поселку Пионерская Роща. Эта дорога имеет важное стратегическое значение, так как обеспечивает подъезд к Сасовскому летному училищу гражданской авиации им. Г.А. Тарана, футбольному стадиону и железнодорожной станции.

Второй участок более протяженный — 14 км. Он начинается от села Берестянки и проходит через поселок Батьки. На этом маршруте расположены важные объекты социальной инфраструктуры: клинический противотуберкулезный диспансер, Батьковский Дом культуры и школа. Обновление покрытия здесь обеспечит комфортный и безопасный проезд для пациентов, сотрудников медучреждений, работников культуры, а также для школьников и учителей. Полное завершение работ на этом участке планируется в 2028 году.

В ходе реализации проекта специалисты выполнят полный цикл работ: фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, устройство нового дорожного полотна, нанесение разметки, установка новых остановочных павильонов и дорожных знаков.