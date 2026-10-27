Синоптик Леус рассказал, когда придёт автомобильная зима

В начале ноября в Москве начнётся переход к зимней погоде. Температура воздуха продолжит снижаться, ночами приблизится к нулю, а 3–4 ноября возможен первый снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

С большой долей вероятности можно предположить, что похожая погода будет наблюдаться и в Рязани и Рязанской области.

Октябрь 2026 года, который входит в число самых тёплых в метеорологической истории столицы, завершится преимущественно сухой погодой. Однако температурная аномалия постепенно ослабеет. В начале ноября столбики термометров опустятся до +5 градусов.

В первой декаде месяца сокращение светового дня и усиление циклонической активности принесут в регион признаки предзимья. Небо чаще будет затягивать облаками, а ночная температура приблизится к нулевой отметке. Во второй пятидневке ноября уже вероятны заморозки.

Днём в первой половине декады воздух может прогреваться до +3…+8 градусов, во второй — лишь до 0…+5. В середине следующей недели возрастёт вероятность осадков. Дожди местами могут переходить в снег, а после 5–6 ноября в отдельных районах не исключено образование временного снежного покрова.

Автомобилистам стоит подготовиться к смене сезона. При температуре ниже +5 градусов летние шины хуже обеспечивают сцепление с дорогой, а осадки дополнительно осложняют движение. Поэтому откладывать визит на шиномонтаж не стоит.