Миша Маваши, кадр из видео: max.ru/channel_mikhailmavashi
Новости России

Семья Миши Маваши сообщила, где похоронят основателя «Северного человека». Почему похороны пройдут в закрытом режиме

Алексей Самохин
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Основателя движения «Северный человек», рэпера Михаила Маваши (Михаила Ница) похоронят в Воронеже. Об этом РИА Новости сообщили в семье артиста.

«Прощание будет в Воронеже, пока не знаю, когда, похоронят тоже там», — рассказал собеседник агентства.

По данным Mash, церемонию прощания планируют провести 28 октября в закрытом формате. Причиной стали опасения провокаций. Как утверждает канал, в адрес супруги музыканта поступали угрозы.

Ожидается, что на церемонии соберутся не более 50 человек — родственники, близкие и участники объединения «Северный человек». Время прощания не раскрывают.

Чем известен Михаил Маваши

Михаил Ниц родился 29 января 1985 года. Музыкальную карьеру он начал в 2009 году. В 2014-м артист запустил сайд-проект «ЦельРазгром», выпустивший за время существования два альбома. В 2018 году он создал коллектив «МАВАШИ group».

Маваши поддерживал проведение специальной военной операции. В конце 2022 года он основал движение «Северный человек», заявленной целью которого стала консолидация славян и помощь русским людям, оказавшимся в сложных ситуациях. Осенью 2023 года музыкант ездил в зону боевых действий, чтобы доставить гуманитарную помощь российским военным.

В 2025 году Винницкий городской суд Украины заочно приговорил Маваши к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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