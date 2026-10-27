В мэрии прокомментировали сроки открытия школы в районе ЖК «Олимпийский»

Активные темпы застройки ЖК «Олимпийский» в Рязани породили среди жителей опасения относительно социальной инфраструктуры. В комментариях к публикации губернатора Павла Малкова горожане интересуются судьбой строящейся школы, опасаясь, что объект не будет сдан к началу 2027/2028 учебного года.

Один из жителей района обратился к главе региона с просьбой дать четкий ответ. По словам рязанцев, выявленные нарушения при строительстве могут затянуть сдачу объекта.

«На такой огромный комплекс, который продолжает застраиваться, остается только одно дошкольное учреждение. А со школой совсем сложно», — пишет жительница.

Родители жалуются, что из-за отсутствия школы в шаговой доступности им приходится каждое утро «втискиваться» в маршрутные такси, чтобы отвезти детей в учебные заведения соседнего микрорайона Дашково-Песочня. Горожане подчеркивают: помимо физической сдачи здания, нужно время на набор педагогического состава, поэтому ясность нужна уже сейчас.

В городской администрации прокомментировали ситуацию:

«Понимаем, как важно для жителей скорейшее открытие школы, и также с нетерпением этого ждем», — сообщили в мэрии.

Чиновники уточнили текущий статус работ. Сейчас школа готова на 70 процентов, активно завершаются внутренние работы и благоустройство территории.