На 47-м году жизни скончался рязанский футболист Илья Илюшин

Футбольное сообщество Рязани переживает тяжелую утрату. Как сообщила Федерация футбола города Рязани, в понедельник, 26 октября, скончался Илья Илюшин, представитель любительского футбольного клуба «Орбита». Ему было 46 лет.

Илья Илюшин родился 22 сентября 1980 года. В течение нескольких лет он выступал за ФК «Орбита» на позициях защитника и полузащитника. За свою карьеру в команде он провел 33 матча.

Церемония прощания с Ильей Илюшиным состоится 28 октября в церкви Преображения Господня в селе Бабино-Булыгино Касимовского округа. Богослужение начнется в 10:30.

Федерация футбола приносит глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Ильи Илюшина.