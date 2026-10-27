Павел Зубов вернулся на пост главного тренера ХК «Рязань-ВДВ»

ХК «Рязань-ВДВ» объявил о возвращении Павла Зубова на пост главного тренера. Для фанатов это не просто смена наставника, а долгожданное возвращение опытного специалиста, который уже доказал свою эффективность с этой командой.

В минувшем сезоне под руководством Зубова «Рязань-ВДВ» продемонстрировала уверенную игру и достигла четвертьфинала плей-офф. Теперь перед наставником стоит задача вывести команду на новый уровень.

Зубов имеет богатый опыт работы в ведущих клубах страны. Он входил в тренерские штабы таких команд, как казанский «Ак Барс», новосибирская «Сибирь», тольяттинская «Лада» и ярославский «Локомотив». В пермском «Молоте» он привел команду к победе в регулярном чемпионате ВХЛ. Как игрок Зубов дважды становился обладателем Кубка чемпионов России.

Руководство клуба видит в возвращении Зубова залог будущих успехов.

«Павла Владимировича здесь действительно ждали. Это специалист высшего уровня — с серьёзным опытом и глубоким пониманием своего дела. Мы возлагаем на него большие надежды и считаем, что именно его опыт и подход к работе помогут клубу достичь поставленных целей. Прошлый сезон был для нас хорошим. И то, что Павел Владимирович снова с нами, — это серьёзное усиление. Теперь главное — не останавливаться на достигнутом и идти дальше».

Сам Зубов уже приступил к работе и готовит команду к домашней серии. Он обратился к болельщикам с теплыми словами, вспоминая атмосферу прошлых матчей.