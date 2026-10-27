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Общество

Куриный помет отравил 3 гектара земли в Сапожковском округе

Анастасия Мериакри
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Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявило нарушение земельного законодательства в Сапожковском округе. В результате проверки установлено, что участок сельскохозяйственного назначения используется неправильно и представляет опасность для окружающей среды.

На территории более 3,3 гектаров обнаружено несанкционированное размещение отходов животноводства на основе куриного помета, что вызвало резкий неприятный запах. Эксперты подтвердили серьезное загрязнение почвы микробиологическими и химико-токсикологическими веществами.

Правообладателю участка выдано предписание об устранении выявленных нарушений. До 20 декабря 2026 года обществу необходимо подготовить проект рекультивации и удалить все отходы с территории.

При несоблюдении требований компания может быть привлечена к административной ответственности по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ, что предусматривает штраф для юридических лиц в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

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