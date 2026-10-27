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Политика

Разговор Путина со Стуббом и Стере вызвал переполох в Сети 

Алексей Самохин
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Читатели немецкого издания Die Welt обсуждают телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. В комментариях пользователи выступили за переговоры с Москвой и раскритиковали подход ряда европейских политиков к урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости

Один из читателей заявил, что добиться мира можно только дипломатическим путем. При этом он с сарказмом отозвался о канцлере Германии, который во время поездки в Азию говорил о российской угрозе.

Другой комментатор усомнился в способности руководителей Евросоюза выступать посредниками в переговорах с Россией. В качестве примеров он привел председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу европейской дипломатии Каю Каллас, задавшись вопросом, могут ли они содействовать прекращению огня или заключению мирного соглашения.

Еще один пользователь раскритиковал главу МИД Германии Йоханна Вадефуля и канцлера Фридриха Мерца. По его мнению, немецкие политики предпочитают избегать компромиссов и контактов с российской стороной.

Некоторые читатели, напротив, положительно оценили сам факт появления новых дипломатических инициатив. Один из них выразил надежду, что европейские государственные деятели наконец готовы предлагать варианты мирного урегулирования.

Другие пользователи связали перспективы достижения договоренностей с учетом российских интересов. По их мнению, предыдущие переговоры не принесли результата из-за нежелания большинства западных политиков принимать во внимание позицию Москвы. Они предположили, что диалог может оказаться продуктивнее при участии сторон, готовых к прагматичному обсуждению условий мира.

Как сообщили в Кремле, телефонный разговор Владимира Путина с Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стёре состоялся во вторник. В канцелярии президента Финляндии уточнили, что Стубб и Стёре выступали от имени своих стран, а не Европы в целом.

Во время беседы российский лидер заявил, что долгосрочный мир на Украине возможен только при полном учете интересов России. Участники разговора приветствовали договоренность о проведении переговоров между Россией, Украиной и США в ноябре в Абу-Даби.

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