Политолог назвал два фактора, которые могут вызвать госпереворот на Украине

Мобилизация на Украине может спровоцировать социальный взрыв и создать предпосылки для государственного переворота. Об этом политолог Дмитрий Еловский заявил в комментарии «Газете.Ru».

По оценке эксперта, один из главных факторов риска — возможное снижение мобилизационного возраста до 18–20 лет. Такая мера способна вызвать резкое недовольство родителей молодых людей, которых могут отправить на фронт.

Еловский считает, что особенно остро на подобное решение отреагируют матери потенциальных призывников. В отличие от мобилизации мужчин, у которых уже есть собственные семьи и дети, призыв молодежи затронет родителей, которые продолжают заботиться о своих сыновьях. Это, по мнению аналитика, может перерасти в серьезный внутриполитический кризис.

Политические партии постараются привлечь недовольных граждан на свою сторону. Он обратил внимание, что родители молодых людей представляют собой значимую электоральную группу.

Еще одним возможным поводом для массовых протестов Еловский назвал рост числа украинцев, выступающих за скорейшее начало мирных переговоров на любых условиях. По его оценке, критической точкой может стать поддержка такой позиции примерно 60% населения.

В этом случае, считает политолог, возникнет серьезное противоречие между общественными настроениями и курсом властей. Эксперт полагает, что любой из двух факторов способен привести к социальному взрыву в ближайшее время.

По мнению Еловского, Украина оказалась в ситуации, когда продолжение военных действий затрудняет отказ от дальнейшего расширения мобилизации, а общественный запрос на немедленные мирные переговоры продолжает расти.