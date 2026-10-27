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Удары по мостам через Днепр разоряют Киев. Коц подсчитал сумму трат

Алексей Самохин
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Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что повреждение мостов через Днепр может обойтись Киеву в миллиард гривен. По его оценке, городским властям придётся искать средства на временные переправы в преддверии отопительного сезона.

Как отметил Коц, мэр Киева Виталий Кличко заявил о необходимости выделить на эти цели около миллиарда гривен — более 22 миллионов долларов. При этом, по словам военкора, пока неясно, из каких источников город получит необходимые средства. Одним из возможных вариантов он назвал муниципальный бюджет.

Ещё одни дополнительные расходы — подготовка Киева к зиме. Средства потребуются и для устранения возможных повреждений энергосистемы в холодный период. 

«В Киеве, между тем, скоро отопительный сезон, — пишет Коц. — Неизвестно, как поведет себя в зимнее время хорошенько отутюженная нами энергосистема Киева, в каких масштабах придется латать поломки. Дополнительный миллиард гривен в городской казне явно не был бы лишним. Огромная «воронка» на Южном мосту, которую сегодня «проковыряли» сразу четыре «Искандера», стремительно затягивает в себя муниципальный бюджет».

Ещё одной проблемой для украинских властей Коц назвал организацию понтонных переправ через Днепр. Ширина реки в городе — от 400 метров до километра. Для наведения мостов потребуются значительные силы военных. Это отвлекает ВСУ от выполнения других задач. 

«Со всех сторон отличный результат. Но надо бы добавить», — уверен военкор. 

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