Андрей Тихонов проведет автограф-сессию для рязанских болельщиков

Этот футбольный сезон стал по-настоящему историческим для ФК «Рязань». Команда доказала свой характер и мастерство в каждой игре, и теперь пришло время поставить яркую точку. 31 октября в 13:00 на стадионе «РЯЗАНЬ АРЕНА» состоится финальный домашний матч сезона против московского клуба «Строгино».

Организаторы объявили главную тему встречи — «Рязань — город героев». Это не просто игра, а настоящий праздник футбола, который начнется задолго до стартового свистка.

Праздник начинается в 11:30. Чтобы успеть на все активности, болельщикам рекомендуют приходить заранее. Программа обещает быть насыщенной для зрителей любого возраста:

Встреча с легендой: Уникальная возможность получить автограф и пообщаться с бывшим полузащитником «Спартака» и сборной России Андреем Тихоновым.

Гастрономический уют: На территории стадиона будет работать настоящая полевая кухня, где можно согреться вкусной горячей едой перед матчем.

Развлечения для детей и взрослых: Тематические мастер-классы, аквагрим, сладкая вата и специальная мастерская, где каждый сможет создать свой плакат в поддержку любимой команды.

Поддержать команду на трибунах станет еще интереснее благодаря щедрым призам. В этот день среди зрителей будут разыграны PlayStation 5, телевизор и умная колонка.

Праздник спорта на «РЯЗАНЬ АРЕНЕ» не закончится днем. В этот же день, 31 октября в 19:00, свой важный матч проведут девушки из ЖФК «Рязань-ВДВ». Их соперником станет пермская «Звезда-2005». Для поддержки женской команды также подготовлена развлекательная программа: с 18:00 гостей ждут аквагрим, сладкая вата и мастер-классы.

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