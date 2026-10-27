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Экономика и бизнес

Правительство Рязанской области одобрило проект бюджета на три года с доходами в 124 млрд рублей

Анастасия Мериакри
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Правительство Рязанской области одобрило проект регионального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Документ уже направлен на рассмотрение в Рязанскую областную Думу. Губернатор Павел Малков назвал будущий бюджет сбалансированным и устойчивым, несмотря на сложные экономические условия.

«Сохранены абсолютно все без исключения социальные обязательства и все ключевые проекты развития. По каждому направлению ведем работу с федеральными коллегами. Очень помогает наш депутат в Государственной Думе РФ Андрей Михайлович Макаров. Поэтому, помимо поддержки по существующим проектам, будет еще несколько новых направлений, которые тоже позволят нам серьезно улучшить ситуацию в регионе. В целом бюджет устойчивый. Никаких коммерческих заимствований не предполагается. Долговая нагрузка с каждым годом сокращается благодаря решению Президента России по списанию бюджетных кредитов. Уверенно стоим на ногах и все текущие неурядицы переживем. При этом важно отметить, что экономика продолжает развиваться», — подчеркнул Павел Малков.

Губернатор поставил задачу перед министрами и главами муниципалитетов сократить все неэффективные расходы, чтобы направить средства на приоритетные цели.

Министр финансов Марина Наумова представила основные параметры документа:

  • Прогнозируемые доходы на 2027 год: 124 млрд рублей.
  • Поддержка участников СВО: заложено 4 млрд рублей (с возможностью увеличения при необходимости).
  • Зарплаты бюджетников: средства на выплату и индексацию заработных плат работникам социальной сферы предусмотрены в полном объеме.

На реализацию 11 национальных проектов в бюджете предусмотрено 28,7 млрд рублей. Эти средства позволят продолжить масштабное строительство и ремонт объектов социальной сферы:

  • Образование: строительство школы для одаренных детей, школ № 28 и в микрорайоне ДПР-7 в Рязани, пристройки к школе в селе Дядьково, а также детского сада в Ряжске.
  • Здравоохранение: завершение строительства филиала поликлиники больницы № 11 и открытие филиала детской поликлиники № 7 в Рязани.
  • Спорт и культура: возведение ФОКа в Сапожке, крытого катка с искусственным льдом в селе Вослебово (Скопинский округ), корпуса детского дома в Елатьме (Касимовский округ).
  • Транспорт и ЖКХ: продолжение строительства нового моста через Оку, ремонт дорог и модернизация коммунальной инфраструктуры.

Также предусмотрены средства на благоустройство дворов и общественных территорий (в том числе по программе поддержки местных инициатив) и господдержку агропромышленного комплекса и малого бизнеса.

Также на заседании был рассмотрен прогноз социально-экономического развития Рязанской области на ближайшие три года, который представил министр экономического развития региона Андрей Ворфоломеев.

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