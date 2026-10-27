Ремонт коллектора на Московском шоссе в Рязани планируют завершить в декабре

Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» ведёт масштабную модернизацию изношенной инфраструктуры. На данный момент идёт реконструкция канализационного коллектора на Московском шоссе в районе домов № 39, 41 (корпус 1) и 45 (корпус 2). Работы планируется завершить до конца декабря 2026 года.

Весной 2026 года в районе произошла серьёзная авария: из-за коррозии бетона и арматуры на улице Коломенской обрушился железобетонный коллектор диаметром 600 мм. Хотя аварийный участок оперативно восстановили в июне, а водоотведение в домах на улицах Белякова, Народном бульваре и Московском шоссе наладили, предприятие решило действовать на опережение. Для предотвращения повторных сбоев началась замена следующего участка длиной более 300 метров.

Главная особенность текущих работ — использование метода щитовой проходки. Эта технология, часто применяемая при строительстве метрополитенов, позволяет прокладывать новые трубы на глубине около 5 метров без вскрытия грунта на поверхности дороги. Это особенно важно, так как коллектор проходит в плотной городской застройке, рядом с жилыми домами, проездами и другими подземными коммуникациями. Из-за сложности условий часть операций инженерам приходится выполнять вручную, чтобы не повредить соседние сети.

«Водоканал» стремится минимизировать неудобства для горожан. Например, на территории возле детского сада работа уже завершена: восстановлены колодцы, проведено благоустройство и уложен новый асфальт. Колодцы на соседнем участке также приведены в порядок.

После завершения реконструкции 300-метрового отрезка подрядчики проведут финальное асфальтирование и благоустроят территорию.