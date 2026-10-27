В Рязанской области участнику СВО, потерявшему руку, не выплатили компенсацию за отпуск

Прокуратура Рязанской области помогла восстановить финансовые права военнослужащего, тяжело раненного в зоне специальной военной операции (СВО), сообщает ГТРК «Ока». Инцидент произошёл на одном из местных хлебозаводов, где мужчина до призыва работал инженером-технологом.

Осенью 2022 года мужчину призвали в рамках частичной мобилизации. Трудовой договор был временно приостановлен, боец продолжал числиться в штате. Во время боевых действий солдат получил серьёзное ранение от атаки дрона-камикадзе, потеряв кисть руки. После лечения он вернулся в Рязань, мужчина не собирался продолжать работать по специальности, и трудовой договор был расторгнут. Однако предприятие не выплатило компенсацию за неиспользованные дни отпуска.

Обратившись в прокуратуру, мужчина добился выплаты компенсации в размере 50 тысяч рублей. Проверка хлебозавода выявила системные задержки выплат: помимо участника СВО, зарплату не получали ещё 21 сотрудник. Общая задолженность составила 700 тысяч рублей. Прокуратура помогла всем работникам получить свои деньги.

Прокуратура также защищает жилищные права семей участников СВО. В Рыбновском округе мать одного из бойцов жила в помещении маневренного фонда, не соответствующем санитарным нормам. После судебного разбирательства, инициированного прокуратурой, семье предоставили благоустроенную однокомнатную квартиру.