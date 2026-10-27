рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay
Происшествия

В Рязанской области участнику СВО, потерявшему руку, не выплатили компенсацию за отпуск

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Прокуратура Рязанской области помогла восстановить финансовые права военнослужащего, тяжело раненного в зоне специальной военной операции (СВО), сообщает ГТРК «Ока». Инцидент произошёл на одном из местных хлебозаводов, где мужчина до призыва работал инженером-технологом.

Осенью 2022 года мужчину призвали в рамках частичной мобилизации. Трудовой договор был временно приостановлен, боец продолжал числиться в штате. Во время боевых действий солдат получил серьёзное ранение от атаки дрона-камикадзе, потеряв кисть руки. После лечения он вернулся в Рязань, мужчина не собирался продолжать работать по специальности, и трудовой договор был расторгнут. Однако предприятие не выплатило компенсацию за неиспользованные дни отпуска.

Обратившись в прокуратуру, мужчина добился выплаты компенсации в размере 50 тысяч рублей. Проверка хлебозавода выявила системные задержки выплат: помимо участника СВО, зарплату не получали ещё 21 сотрудник. Общая задолженность составила 700 тысяч рублей. Прокуратура помогла всем работникам получить свои деньги.

Прокуратура также защищает жилищные права семей участников СВО. В Рыбновском округе мать одного из бойцов жила в помещении маневренного фонда, не соответствующем санитарным нормам. После судебного разбирательства, инициированного прокуратурой, семье предоставили благоустроенную однокомнатную квартиру.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Политолог назвал два фактора, которые могут вызвать госпереворот на Украине
Следующая статья
Рязанцев предупредили о резком похолодании и снегопадах в начале ноября
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Стали известны новые детали смерти Миши Маваши

Выстрел, из-за которого мог погибнуть рэпер и общественный деятель...
Интересное

Афонские старцы предсказали России сотни лет покоя и «радость через ад»

Аристоклий, Стефан и Паисий в один голос говорили о страшных событиях и грядущем покое. Сегодня мы наблюдаем, как их пророчества сбываются.
Политика

Названа предварительная дата переговоров России, Украины и США

21 октября президент России Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность Москвы к трехсторонним переговорам.
Происшествия

Опубликовано видео смертельного ДТП с тремя погибшими женщинами в Рязани

В соцсетях появилось видео смертельного ДТП на улице Циолковского в Рязани, в котором погибли три женщины.
Новости Касимова

Следком выясняет обстоятельства гибели матери и сына в Касимовском округе

Следственное управление СК России по Рязанской области проводит процессуальную проверку по факту гибели двух человек в результате пожара в жилом доме села Пустынь Касимовского муниципального округа.
Темы
Погода

Рязанцев предупредили о резком похолодании и снегопадах в начале ноября

Эксперты прогнозируют, что уже в первых числах ноября в центральный регион России, включая Москву и соседние области, придет настоящая осенне-зимняя погода со снегом и существенным понижением температур.
Происшествия

Два легковых автомобиля столкнулись на Первомайском проспекте в Рязани

По предварительным сведениям, в районе гостиницы «Амакс» столкнулись две машины. Детали инцидента и причины ДТП не сообщаются.
Общество

Куриный помет отравил 3 гектара земли в Сапожковском округе

Эксперты подтвердили серьезное загрязнение почвы микробиологическими и химико-токсикологическими веществами.
Общество

Ремонт коллектора на Московском шоссе в Рязани планируют завершить в декабре

Весной 2026 года в районе произошла серьёзная авария: из-за коррозии бетона и арматуры на улице Коломенской обрушился железобетонный коллектор диаметром 600 мм.
Спорт

Павел Зубов вернулся на пост главного тренера ХК «Рязань-ВДВ»

В минувшем сезоне под руководством Зубова «Рязань-ВДВ» продемонстрировала уверенную игру и достигла четвертьфинала плей-офф. Теперь перед наставником стоит задача вывести команду на новый уровень.
Экономика и бизнес

Правительство Рязанской области одобрило проект бюджета на три года с доходами в 124 млрд рублей

Губернатор поставил задачу перед министрами и главами муниципалитетов сократить все неэффективные расходы, чтобы направить средства на приоритетные цели.
Спорт

На 47-м году жизни скончался рязанский футболист Илья Илюшин

В течение нескольких лет он выступал за ФК «Орбита» на позициях защитника и полузащитника. За свою карьеру в команде он провел 33 матча.
Спорт

Андрей Тихонов проведет автограф-сессию для рязанских болельщиков

31 октября в 13:00 на стадионе «РЯЗАНЬ АРЕНА» состоится финальный домашний матч сезона против московского клуба «Строгино».
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье