Рязанцев предупредили о резком похолодании и снегопадах в начале ноября

Жителям Рязанской области стоит готовиться к резкой смене погоды. Эксперты прогнозируют, что уже в первых числах ноября в центральный регион России, включая Москву и соседние области, придет настоящая осенне-зимняя погода со снегом и существенным понижением температур.

По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, после относительно теплого октября ноябрь начнется с быстрого похолодания.

2–4 ноября ожидаются первые небольшие осадки в виде снега. 6–8 ноября возможен умеренный снегопад. Поскольку земля к этому времени уже остынет, а дневные температуры будут держаться около нуля или ниже, выпавший снег, скорее всего, не растает и образует временный, но устойчивый покров.

Ночью столбики термометров опустятся до -5°C, а к концу первой декады месяца в отдельных районах области возможны заморозки до -7°C и ниже. Дневные температуры также будут стремиться к нулевой отметке.

Синоптики настоятельно рекомендуют рязанским автомобилистам не затягивать с «переобуванием». Сочетание ночных морозов, дневных оттепелей и первого снега создает идеальные условия для образования гололедицы.

— Ночные морозы до минус 5 градусов и снег в первой декаде ноября создают высокий риск образования гололедицы, на которой летняя резина становится опасной, — сказал Ильин в беседе с «Вечерней Москвой«.

Таким образом, первая декада ноября может стать переломным моментом, когда осень окончательно уступит место зиме.