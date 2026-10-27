Чемпион России по хоккею с мячом внезапно умер во время турнира ветеранов

25 октября в подмосковном Королёве, во время турнира ветеранов, ушёл из жизни прославленный хоккеист с мячом, двукратный чемпион страны Сергей Конаков. Ему было 59 лет.

По информации aif.ru, Сергей Конаков активно принимал участие в соревнованиях, сыграв два полных матча без замен. Но после одной из игр ему резко стало плохо. Несмотря на быстрые действия врачей, спасти его не удалось. Предположительно, причиной смерти стала остановка сердца. Церемония прощания с легендой прошла в Королёве.

Сергей Конаков появился на свет 25 мая 1967 года в посёлке Обухово Московской области. Спортивную карьеру он начал в 1973 году на своей малой родине.

Звёздным часом в его биографии стали выступления за архангельский клуб «Водник», с которым он дважды становился чемпионом России. Кроме того, на его счету победа на юниорском чемпионате мира, звание лучшего бомбардира российской лиги, финалиста Кубка европейских чемпионов.