РЖД выплатить 1 000 000 рублей компенсации дочери погибшего под поездом рязанца

Ряжский районный суд вынес решение по делу о гибели мужчины на железнодорожной станции Александро-Невская в декабре 2024 года. В пользу несовершеннолетней дочери погибшего будет взыскана компенсация морального вреда и упущенной выгоды в размере более 1 миллиона рублей.

Иск в защиту прав девочки подала Мичуринская транспортная прокуратура. После гибели отца под поездом на станции Александро-Невская ребенок остался без кормильца. Прокуратура инициировала судебное разбирательство с ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») как с ответчиком, несущим ответственность за безопасность на объектах инфраструктуры.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Помимо единовременной выплаты в размере свыше миллиона рублей, для девочки установлены ежемесячные выплаты в размере около 47 тысяч рублей.

На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу.