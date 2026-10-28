В Рязани начали разбирать старые торговые павильоны Центрального рынка. Еще недавно здесь кипела жизнь: продавцы зазывали покупателей, люди ходили между рядами в поисках недорогой одежды, обуви и товаров для дома. Теперь привычный облик рынка постепенно исчезает.

Для многих рязанцев Центральный рынок — не просто место для покупок, а часть личной истории.

Кто-то наверняка помнит, как в мороз и летний зной приходилось примерять одежду прямо на улице, встав на кусок картона. Зимой мерзли руки и ноги, летом хотелось поскорее спрятаться в тень. Но неудобства не останавливали покупателей. Между рядами было людно, продавцы знали постоянных клиентов, а найти нужную вещь по приемлемой цене можно было без долгих поисков по всему городу.

В те времена рынок был настоящим торговым центром под открытым небом. Сюда приходили за куртками, джинсами, обувью, детскими вещами и домашним текстилем. Можно было обойти несколько рядов, сравнить цены, поторговаться и уйти с покупкой, не потратив лишнего.

Фото Дарьи Петуховой

С тех пор многое изменилось. В городе появились новые магазины и торговые центры, а затем привычки покупателей окончательно начал менять интернет. Теперь одежду и обувь заказывают на маркетплейсах, сравнивают цены в приложениях и выбирают товары, не выходя из дома.

Не нужно ехать через весь город, ходить между рядами и надеяться, что найдется подходящий размер. Заказ можно оформить за несколько минут, а получить его — в ближайшем пункте выдачи.

Возможно, через несколько лет рязанцы будут рассказывать детям и внукам, как когда-то ездили на Центральный рынок за обновками, выбирали товар среди десятков палаток и примеряли вещи, стоя на картонке в зимний холод.

Пока точно неизвестно, что сделают на месте снесённых ларьков, но, можем предположить, что вместо рынка появятся жилые дома.