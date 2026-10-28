Черных кошек перестали пристраивать перед Хэллоуином, опасаясь за их жизнь

Перед Хэллоуином волонтёры в Подмосковье временно прекращают отдавать чёрных кошек новым хозяевам. Они опасаются, что животных могут забрать для оккультных обрядов. Об этом сообщает SHOT.

По данным СМИ, ограничения вводят за одну-две недели до 31 октября. Приюты возобновляют пристрой кошек после праздника. Волонтёры объясняют такое решение риском столкнуться с недобросовестными людьми, которые могут скрывать свои истинные намерения.

На сайтах, посвящённых оккультизму, встречаются описания ритуалов с участием чёрных кошек. В некоторых текстах упоминаются жертвоприношения, наведение порчи и так называемые откупы. Другие авторы приписывают животным роль проводников для сверхъестественных сил.

Волонтёры опасаются, что после подобных обрядов животные могут погибнуть. По их словам, иногда тела кошек оставляют в безлюдных местах или выбрасывают на улицах. Поэтому перед Хэллоуином защитники животных предпочитают перестраховаться и временно приостановить передачу питомцев с чёрной шерстью новым владельцам.