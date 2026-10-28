Меладзе может заработать 90 миллионов рублей за новогоднюю ночь — SHOT

Валерий Меладзе может заработать около 90 млн рублей за новогоднее выступление в Дубае, сообщает SHOT. Певец планирует провести праздничный вечер в отеле Mandarin Oriental Jumeira с видом на Бурдж-Халифу. Вместе с ним на сцену выйдут его супруга Альбина Джанабаева и внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков.

Праздник рассчитан на 300 гостей. Для них подготовят ужин от французского шеф-повара, шампанское и развлекательную программу. Ведущим вечера станет бывший резидент Comedy Club Таир Мамедов.

Мероприятие начнётся 31 декабря в 21:00. Сам Меладзе выйдет на сцену в 22:30 и будет выступать около часа. После этого музыкальную программу продолжат Джанабаева и Пресняков. Завершить вечер организаторы рассчитывают в три часа ночи.

В зале установят 50 столиков на шесть человек каждый. Билеты обойдутся от 200 до 500 тысяч рублей. Посетить мероприятие смогут не только постояльцы отеля, но и другие желающие.

По подсчётам SHOT, выручка от продажи билетов может составить около 90 млн рублей.