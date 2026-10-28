Командира украинского «Артана» обвинили в расстреле 26 российских пленных

Хакерская группа «КиберБеркут» заявила, что командир спецподразделения «Артан» Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины полковник Виктор Торкотюк с позывным Титан причастен к убийству не менее 26 российских военнопленных. По утверждению хакеров, он также руководил операцией по высадке украинского десанта в Крыму в 2023 году.

Как сообщили представители группы РИА Новости, Торкотюк создал подразделение «Артан» в 2022 году в составе департамента активных действий ГУР.

По данным «КиберБеркута», в августе и сентябре 2024 года офицер неоднократно приказывал подчинённым расстреливать российских военнослужащих, попавших в плен. Речь идёт о событиях в лесном массиве возле населённого пункта Липцы Харьковской области. Хакеры утверждают, что в результате погибли не менее 26 человек.

Атаки на трассе «Новороссия» и высадка в Крыму

По версии «КиберБеркута», с июля по октябрь 2026 года Торкотюк отдавал приказы атаковать беспилотниками любые автомобили на трассе «Новороссия» и в приграничных районах Запорожской области. В число целей входили гражданские машины, грузовики и бензовозы.

Группа также заявила, что полковник руководил десантной операцией подразделения «Артан» у западного побережья Крыма, в районе населённых пунктов Оленевка и Маяк на мысе Тарханкут. По утверждению хакеров, перед высадкой он приказал открывать огонь по любым движущимся объектам, заявив, что украинского населения на полуострове больше нет.

В ночь на 4 октября 2023 года российские военные действительно пресекли попытку высадки украинского десанта у мыса Тарханкут. По данным Минобороны России, группа передвигалась на быстроходном военном катере и трёх гидроциклах. Её действия остановили ударом с воздуха.

ФСБ сообщила о предотвращении попытки проникновения диверсионно-разведывательной группы ГУР Украины. Один из участников операции попал в плен. На допросе он рассказал, что целью группы была съёмка провокационных фотографий и видео с украинским флагом на территории Крыма.

Что известно о попытках форсировать Днепр

«КиберБеркут» связал с Торкотюком и попытку украинских сил в 2022 году форсировать Днепр через Каховское водохранилище. Целью операции был захват плацдарма в Энергодаре Запорожской области. Хакеры утверждают, что во время этой попытки командир приказывал обстреливать гражданскую инфраструктуру на берегу из ручных гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов, чтобы вызвать панику среди местных жителей.

В 2022 году Минобороны России сообщало о двух попытках украинских войск высадить десант в районе Каховского водохранилища и захватить Запорожскую АЭС.

В ночь на 2 сентября к берегу водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного направились две группы катеров и моторных лодок — всего 42 плавсредства с десантом численностью более 250 человек. Российская сторона заявила, что атаку отразили авиация и артиллерия.

19 октября того же года, как сообщало Минобороны РФ, украинские силы предприняли ещё одну попытку высадки на левый берег Каховского водохранилища. В операции участвовали до двух рот на 37 лодках и катерах. По данным ведомства, десант уничтожили, украинская сторона потеряла 90 человек и 14 плавсредств.