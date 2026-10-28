Транспорт и дороги

В Рязани легковая машина столкнулась с автобусом, пострадали двое детей

Алексей Самохин
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В Рязани 27 октября произошло ДТП с участием автомобиля «Лада Гранта» и микроавтобуса «Форд Транзит». Авария случилась около 17:40 возле дома № 20 «З» на Ряжском шоссе.

По предварительным данным, 26-летняя жительница Сасова за рулём легкового автомобиля столкнулась с автобусом, которым управлял 64-летний житель Рязанского муниципального округа.

В результате аварии травмы получили водитель «Лады» и двое её пассажиров — дети в возрасте трёх и шести лет. Всем троим потребовалась медицинская помощь.

По факту ДТП проводят проверку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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