В Рязани легковая машина столкнулась с автобусом, пострадали двое детей

В Рязани 27 октября произошло ДТП с участием автомобиля «Лада Гранта» и микроавтобуса «Форд Транзит». Авария случилась около 17:40 возле дома № 20 «З» на Ряжском шоссе.
По предварительным данным, 26-летняя жительница Сасова за рулём легкового автомобиля столкнулась с автобусом, которым управлял 64-летний житель Рязанского муниципального округа.
В результате аварии травмы получили водитель «Лады» и двое её пассажиров — дети в возрасте трёх и шести лет. Всем троим потребовалась медицинская помощь.
По факту ДТП проводят проверку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.